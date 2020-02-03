К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 65 поправок

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К президентскому законопроекту об изменениях в Конституции РФ поступило 65 поправок. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"По информации председателя профильного комитета, 65 поправок на начало заседания Совета (Думы. – Прим. ред.) поступило. Я к сведению скажу, что на утро текущего дня было 53 поправки", – цитирует ТАСС слова Володина.

Депутат уточнил, что речь идет о поправках, которые были официально внесены в Госдуму. Политик добавил, что поправки требуют всесторонней экспертизы, поэтому было принято решение дать профильному комитету дополнительное время для их изучения.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

В конце января в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".

