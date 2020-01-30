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Политика

17:53

В Конституцию РФ могут включить пункт о гетеросексуальном браке

власть политика

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Пункт о защите традиционной формы брака может быть внесен в основной закон РФ. Данную инициативу, как сообщает ИА "НСН", поддержал руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Андрей Клишас.

Сообщается, что предлагаемая поправка закрепит в понятии "семья" нормы, что это союз мужчины и женщины.

Соответствующую инициативу озвучил глава Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.

Ранее Общественная палата предложила закрепить в Конституции роль гражданского общества, отметив, что для многих граждан России, отдающих общественной работе большую часть жизни, закрепление принципа уважения такого общественного служения крайне важно.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию РФ. Кроме того, стало известно, что второе чтение законопроекта могут перенести на конец февраля – начало марта. Ранее была озвучена дата 11 февраля.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ранее заявила о том, что будет следить за процессом внесения изменений в Конституцию РФ. В Совфеде посоветовали ПАСЕ не лезть не в свое дело, уточнив, что ассамблея не сможет повлиять на поправки в основной закон России.

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