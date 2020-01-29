Общественная палата предложила закрепить роль гражданского общества в Конституции

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Значение и ответственная роль гражданского общества должны быть закреплены в преамбуле Конституции РФ, считает секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. С таким предложением она выступила в рамках общественного слушания проекта закона о поправке к Конституции РФ, сообщает Агентство "Москва".

"Со своей стороны я бы предложила отразить в преамбуле Конституции РФ роль и значение гражданского общества. Активная часть граждан нашей страны посвящает себя общественным интересам: занимается волонтерством, благотворительной деятельностью, правозащитной деятельностью, борьбой с коррупцией и другими видами бескорыстного служения, нацеленного на общее благо", – заявила Михеева.

Также она отметила, что для многих граждан России, которые посвящают общественной работе большую часть жизни, закрепление принципа уважения такого общественного служения крайне важно.

Ранее стало известно, что Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поправках в Конституцию РФ. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что "бегом" вносить изменения в основной закон страны никто не планирует, поэтому второе чтение документа состоится 11 февраля.

Сообщается также, что на втором чтении могут обсудить 17 поправок к законопроекту об изменениях в Конституцию, которые поступили ранее в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.