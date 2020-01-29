Профсоюзы призывают участвовать в голосовании за поправки к Конституции

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков призвал членов профсоюзов и их семьи принять активное участие во всероссийском голосовании за поправки к Конституции.
По его словам, не следует забывать, что источником власти России является народ.
"Несмотря на крайне сжатые сроки, мы смогли получить несколько десятков мнений, за каждым из которых стоит позиция многотысячной организации, объединяющей членов профсоюзов. Считаю, что мы должны поддержать предложения президента и дополнить их своими укрепляющими социальные права трудящихся. Наш лозунг: "Все на голосование!". И наш долг убедить всех членов профсоюзов и их семьи принять участие во всенародном голосовании", – цитирует Шмакова Агентство "Москва".
Он добавил, что в ФНПР поступили предложения внести в Конституцию России нормы об обязательной индексации зарплаты и возвращении профсоюзам РФ права законодательной инициативы.
15 января в послании Федеральному собранию российский лидер заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Он предложил россиянам проголосовать по ряду изменений.
Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию запланировано на 11 февраля
20 января Владимир Путин внес проект закона о поправках в Конституцию РФ на рассмотрение Госдумы. Согласно проекту закона, одно и то же лицо не сможет занимать должность президента РФ более двух сроков. Кроме того, главой государства сможет стать лицо, достигшее 35 лет, постоянно проживающее в стране не менее 25 лет, без иностранного гражданства.
Помимо этого, предлагается закрепить регулярную индексацию пенсий в России, гарантии социальных пособий и иных социальных выплат. МРОТ, согласно поправкам, не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
23 января Госдума уже приняла законопроект в первом чтении. 27 января комитет ГД по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к документу. Центральная избирательная комиссия тоже подготовит предложения к поправкам.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Он отметил, что сейчас прорабатываются порядок и сроки проведения. Как заявил представитель Кремля, необходимости устраивать голосование не было, однако на этом настоял президент.
Руководитель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченко сообщила, что общероссийское голосование должно начаться после того, как президент подпишет соответствующий законопроект. Она добавила, что к обсуждению поправок активно подключаются регионы.
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