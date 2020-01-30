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Политика

11:52

Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести

политика власть общество

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Рассмотрение президентского законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля – начало марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, поступает большое число поправок. Перенос рассмотрения может оказаться необходимым для их проработки. Совет Думы рассмотрит вопрос в понедельник, 3 февраля.

"Вопрос внесения поправок к Конституции очень ответственный. Мы должны всесторонне обсудить поступившие предложения – не ожидали, что их будет так много", – цитирует РИА Новости председателя Госдумы.

Он уточнил, что изначально речь шла о корректировке ряда статей и точечных изменениях.

"Но видя, насколько большой интерес к вопросу внесения изменений в Конституцию и желание обсуждать их, было бы правильно предоставить такую возможность, перенеся срок рассмотрения", – добавил Володин.

23 января Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении Конституции. Второе чтение документа, как говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, планировалось 11 февраля.

27 января комитет ГД по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к документу. Центральная избирательная комиссия тоже подготовит предложения к поправкам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Как пояснил представитель Кремля, необходимости в голосовании не было, но на нем настоял президент.

432 депутата проголосовали за законопроект о поправке в Конституцию

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