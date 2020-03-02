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Город

08:35

Парковка в столице будет бесплатной 8 и 9 марта

город парковки

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Припарковать машину на улицах столицы, входящих в зону городского платного парковочного пространства, можно будет бесплатно в честь Международного женского дня, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Парковка 8 и 9 марта будет бесплатной в том числе в местах с повышенным тарифом. Отмечается, что интенсивность движения транспорта в праздники традиционно снижается, поэтому бесплатные парковки не повлияют на загруженность дорог.

"В честь Международного женского дня в Москве ежегодно проходят концерты, спектакли, мастер-классы, акции и другие мероприятия. Планирующие свой культурный досуг горожане смогут припарковать машины неподалеку от праздничных площадок на улицах города, возле театров, музеев, концертных залов и выставочных центров", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он предупредил, что плоскостные парковки со шлагбаумами останутся платными и продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Ранее сообщалось, что инвалиды третьей группы смогут пользоваться бесплатными парковками. Льготы касаются только тех, кто имеет "ограничение способности к самостоятельному передвижению".

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