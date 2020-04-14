Около 2 млн человек стало участниками онлайн-программы ВДНХ ко Дню космонавтики

17:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около двух миллионов пользователей приняло участие в онлайн-мероприятиях ВДНХ ко Дню космонавтики. Об этом сообщили в пресс-службе выставочного комплекса.
"Для познавательных и культурных проектов онлайн-формат открывает новые возможности. Так как все события праздничной программы были именно онлайн, они собрали впечатляющее количество участников – около 2 миллионов человек. Для сравнения: центр "Космонавтика и авиация", которому исполнилось два года, за все время работы принял 1,6 миллиона посетителей. А это один из самых популярных технических музеев города", – рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В воскресенье на сайтах ВДНХ и центра "Космонавтика и авиация" в прямом эфире состоялся диктант. Пользователям было предложено ответить на 30 вопросов из разных областей космонавтики.
За главный приз – точная копия часов Юрия Гагарина – боролись 622 участника. Правильные ответы на "Космический диктант" можно найти на сайте центра.
Также интерес у пользователей вызвала видеобеседа "В четырех стенах космоса". Экскурсовод центра Денис Романенко и летчик-космонавт Федор Юрчихин обсудили тему самоизоляции и пришли к выводу, что жизнь космонавтов на орбите во многом схожа с будними днями россиян.
В этот день Московский планетарий также подготовил онлайн-программу, посвященную первому полету человека в космос. Ко Дню космонавтики он провел удаленные лекции, концерт и выставку.
ВДНХ и социальная сеть "Одноклассники", в свою очередь, 12 апреля провели виртуальную выставку и аудиогид "Космонавтика и авиация" в рамках проекта "Легенды космоса". Известные музыканты, актеры, телеведущие и космонавты рассказывали о наиболее интересных страницах истории освоения космического пространства.
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