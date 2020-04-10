ВДНХ и "Одноклассники" запустят проект "Легенды космоса" ко Дню космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ВДНХ и социальная сеть "Одноклассники" 12 апреля запустят виртуальную выставку и аудиогид "Космонавтика и авиация" в рамках проекта "Легенды космоса".

Суть идеи заключается в том, что известные музыканты, актеры, телеведущие и космонавты расскажут о наиболее интересных страницах истории освоения космического пространства. Каждый цикл будет сопровождаться интересной инфографикой и видеорядом, посвященным экспонатам центра "Космонавтика и авиация".

Так, телеведущая Яна Чурикова поведает об экспедиции второго в истории космонавта Германа Титова, а также о создании космического будильника. Актер Максим Виторган погрузит пользователей в историю о первом выходе советского космонавта Алексея Леонова в открытый космос. А певица Диана Арбенина расскажет о самом сложном с технической точки зрения полете в космос, а именно об экспедиции Владимира Джанибекова и Виктора Савиных на станцию "Салют-7".

Актер и музыкант Николай Фоменко поможет разобраться в системе аварийного спасения в космосе, а также узнать, жизни каких известных космонавтов ей удалось спасти. Телеведущая Екатерина Стриженова расскажет об эпохальном событии – о запуске первого искусственного спутника на орбиту Земли.

Актер Павел Деревянко ознакомит посетителей с историей о космическом корабле "Союз", который доставил на землю космонавтов – участников эстафеты олимпийского огня в открытом космосе. Телеведущая Арина Шарапова поведает о том, как провели единственную в мире свадьбу вне земного пространства.

О покорении космоса расскажут и сами космонавты. Так, от Федора Юрчихина пользователи узнают о знаменитой стыковке советской и американской космических станций "Союз" и "Аполлон". А Александр Лазуткин расскажет о том, как взору ученых впервые предстала обратная сторона Луны.

После прохождения курса, задуманного в рамках проекта, желающие смогут пройти интерактивный тест, а также узнать интересные факты о павильоне "Космос" на ВДНХ. Вопросы озвучат российские летчики-космонавты Федор Юрчихин, Александр Лазуткин, Олег Артемьев, Сергей Ревин и Сергей Прокопьев.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о программе, которую ВДНХ подготовил ко Дню космонавтики. Участников будут ожидать видеолекции, мастер-классы, а также тематический диктант, который проведет Федор Юрчихин.