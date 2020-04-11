Московский планетарий подготовил онлайн-программу ко Дню космонавтики

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московский планетарий представит специальную онлайн-программу, посвященную первому полету человека в космос. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ко Дню космонавтики здесь подготовили удаленные лекцию, концерт и выставку. Начнется программа 11 апреля, в 16:00. Александр Молостов выступит с лекцией о Солнце из цикла "Звездные уроки". Трансляцию организуют на YouTube-канале и в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте".
12 апреля, непосредственно в памятную дату, в социальных сетях Московского планетария откроется живой концерт группы Dreams Beat. Начиная с 20:00 артисты представят часть программы "Лавка миров" и впервые исполнят новую песню.
Помимо этого, на официальном сайте учреждения можно будет бесплатно посмотреть выставку к 60-летию первого отряда космонавтов - среди которых был и сам Юрий Гагарин. Один из ярких экспонатов - книга космонавта Сергея Рязанского "Можно ли забить гвоздь в космосе и другие вопросы о космонавтике". Отдельный раздел экспозиции посвящен современной подготовке исследователей космических рубежей.
Ранее сообщалось, что Московские центральные диаметры в своем Instagram-аккаунте запустят онлайн-экскурсии и лекции. 12 апреля здесь выступит специалист Московского планетария астроном Людмила Кошман. Она научит правильно наблюдать за звездным небом.
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