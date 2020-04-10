Путин заявил, что освоение космоса остается символом прогресса

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение космоса в настоящий момент является символом развития человечества, прогресса, говорится на сайте Кремля.

Космонавтика открывает новые перспективы во многих сферах, сказал глава государства во время прямой связи с экипажем МКС.

"Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере", – подчеркнул Путин.

Он обратил внимание, что у РФ богатый опыт международного сотрудничества в космосе. Путин напомнил, что российские специалисты благополучно сотрудничают с коллегами из США.

Еще Путин добавил, что в этом году исполнилось 60 лет со дня создания Центра подготовки космонавтов.

"Обязательно продолжим реализацию стратегических планов по освоению космоса", – заключил президент РФ.

Ранее сообщалось, что на МКС на 196 суток отправляется новый экипаж.