Путин заявил, что освоение космоса остается символом прогресса

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение космоса в настоящий момент является символом развития человечества, прогресса, говорится на сайте Кремля.
Космонавтика открывает новые перспективы во многих сферах, сказал глава государства во время прямой связи с экипажем МКС.
"Освоение космоса всегда было и остается для человечества символом прогресса и развития, а космическая деятельность год от года открывает новые перспективы в экономике, науке, социальной сфере", – подчеркнул Путин.
Он обратил внимание, что у РФ богатый опыт международного сотрудничества в космосе. Путин напомнил, что российские специалисты благополучно сотрудничают с коллегами из США.
Еще Путин добавил, что в этом году исполнилось 60 лет со дня создания Центра подготовки космонавтов.
"Обязательно продолжим реализацию стратегических планов по освоению космоса", – заключил президент РФ.
Ранее сообщалось, что на МКС на 196 суток отправляется новый экипаж.