В Кремле считают неприемлемыми любые попытки "приватизации" космоса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо попытки "приватизации" космоса неприемлемы. В Кремле отреагировали на указ Дональда Трампа о коммерческой добыче ресурсов на Луне, передает ТАСС.

Песков обратил внимание на то, что нужно разобраться в юридической составляющей документа, утвержденного президентом США.

"Но какие-то попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах – а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать как попытку "приватизации" космоса", – были бы неприемлемыми", – уверен представитель российского главы государства.

Из указа Трампа следовало, что космос как юридически, так и физически служит "уникальным пространством для деятельности человека и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния". Распоряжение опубликовали на сайте Белого дома США.

Недавно Роскосмос раскритиковал указ о праве США добывать ресурсы Луны.