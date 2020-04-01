Суперлуние и метеорный поток Лириды ожидают москвичей в апреле

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В апреле в небе над городом можно будет застать Суперлуние и звездный дождь из созвездия Лиры, передает Агентство "Москва". Про астрономические явления, ожидающие жителей столицы, рассказали представители Московского планетария.

"Наблюдателям звездного неба апрель подарит самую большую Луну 2020 года – 8 апреля произойдет Суперлуние", – сказали в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что застать весенний звездный дождь из созвездия Лиры появится шанс в ночь с 21 на 22 апреля. Убывающая Луна в фазе, близкой к новолунию, не отразится на наблюдениях.

Ранее сообщалось, что онлайн-лекции для школьников организуют в Московском планетарии.