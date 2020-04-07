Роскосмос раскритиковал указ о праве США добывать ресурсы Луны

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Замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев прокомментировал присвоение американцами права на добычу космических ресурсов, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что в истории были прецеденты, при которых одна страна захватывала территории в своих интересах, не считаясь с другими странами. Савельев отметил, что при таких раскладах вряд ли стоит рассчитывать на сотрудничество в космической сфере.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", – подчеркнул Савельев.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о праве американцев на добычу космических ресурсов. Кроме того, он поручил обсудить с другими странами вопросы использования, разработки и добычи ископаемых на планетах и спутниках Солнечной Системы, включая Луну.

В США в настоящий момент наблюдается критическая ситуация с распространением коронавируса. Согласно последним данным ВОЗ, на территории страны зафиксировали более 368 тысяч случаев заражения COVID-19. Трамп пообещал для борьбы с пандемией направить "невероятное количество военных" на помощь американским штатам.

В США коронавирусом за сутки заразились 30 тысяч человек

Для преодоления критической ситуации в США Россия оказала гуманитарную помощь стране. Два российских самолета с медицинским оборудованием прибыли в США. Трамп поблагодарил Россию и отметил, что "это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента Путина".