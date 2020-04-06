В США заразившиеся коронавирусом супруги умерли в один день

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В США из-за коронавируса скончалась супружеская пара после 51 года совместной жизни, сообщает "Газета.ру".

Стюарт Бейкер и Эдриан Бейкер умерли в один день с разницей в шесть минут. Как рассказал их сын, у его 74-летнего отца и 72-летней матери было отличное здоровье, но в прошлом месяце у них диагностировали легкую пневмонию. Затем их состояние ухудшилось, и уже в больнице у них обнаружили коронавирусную инфекцию.

Пару подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они находились в одной палате. Когда их состояние ухудшилось, родные супругов приняли решение отключить их от ИВЛ.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончалось.

США на данный момент являются лидером по числу выявленных заражений COVID-19. Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, в стране отмечено свыше 300 тысяч случаев инфицирования. Погибло более 8,1 тысячи человек.

Очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стал Нью-Йорк. Согласно последним данным, число погибших от пневмонии нового типа в городе возросло до 2 тысяч 935 человек. Всего в мегаполисе выявлено более 100 тысяч случаев инфицирования.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что намерен привлечь большое количество военных к борьбе с коронавирусом. Он отдельно подчеркнул, что тысяча военных медиков будет отправлена в Нью-Йорк.