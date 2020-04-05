Трамп направил военных в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

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Фото: AP/TASS/Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен привлечь большое количество военных к борьбе с коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы направим невероятное количество военных на помощь штатам. Тысячи солдат, тысячи медицинских работников, профессионалов, медсестер, врачей", – рассказал американский президент.
Он отдельно подчеркнул, что тысяча военных медиков будет отправлена в Нью-Йорк. По мнению американского лидера, мегаполис является очагом распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно последним данным, число погибших от пневмонии нового типа в Нью-Йорке возросло до 2 тысяч 935 человек. Всего в городе выявлено более 100 тысяч случаев инфицирования.
США на данный момент являются лидером по числу выявленных заражений COVID-19. Как сообщает Университет Джонса Хопкинса, в стране отмечено свыше 300 тысяч случаев инфицирования. Погибли более 8,1 тысячи человек.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп сдал еще один тест на коронавирус. Сообщалось, что результаты были готовы через 15 минут после процедуры.
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