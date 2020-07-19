Портал "Узнай Москву" подготовил квест к юбилею Олимпиады в столице

Фото: Главархив Москвы/Торжественное закрытие XXII Олимпийских игр на Центральном стадионе имени В.И. Ленина. 3 августа 1980 года. Автор С. Войков

В честь 40-летия проведения летних Олимпийских игр в Москве портал "Узнай Москву" подготовил новый квест. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и бизнеса городского департамента информационных технологий Сергей Шакрыл, квест будет интересен представителям самых разных поколений, в особенности тем, кто застал Игры.

"А участники, которые не застали Олимпиаду-80, узнают много интересных фактов о том, как столица готовилась к Играм и как их проводила", – приводятся в материале его слова.

Отмечается, что для участников квеста подготовили много вопросов по поводу организации Олимпиады-80. Они посвящены в том числе комплексу "Лужники", архитектурным особенностям сооружений, которые построили специально к спортивным соревнованиям, а также Олимпийской деревне.

Ранее на портале появилось подробное описание экскурсионного маршрута по усадьбе Кусково. Пользователи портала могут увидеть дворец Шереметевых, Большую каменную и Американскую оранжереи, просторный парк с газонами и цветниками, пруды и павильоны, посвященные разным странам Европы.

Самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.

"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.

