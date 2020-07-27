В Москве закрыли на реконструкцию стадион "Торпедо"

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Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис
Стадион имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице на юге столице закрыли на реконструкцию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе московского "Торпедо", символическую церемонию закрытия посетило более тысячи болельщиков.
На беговой дорожке стадиона провели концерт и матч между "черной" и "белой" командами, олицетворяющими цвета "Торпедо". Болельщики могли на память забрать с арены кресла. Также состоялась автограф-сессия с игроками клуба.
Реконструкция должна завершиться в 2024 году, вместимость арены увеличится до 15 тысяч зрителей. Проводить домашние матчи в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) "Торпедо" будет в Спортивном городке комплекса "Лужники".
Стадион был построен в 1959 году. В 1976 году он был расширен – тогда появилась восточная трибуна, арена вмещает 13,4 тысяч зрителей. Изначально арена использовалась в качестве тренировочного поля для футбольной команды ЗИЛа.
Ранее стал известен проект реконструкции, который представило французское архитектурное бюро Michel Remon & Associes. Отмечалось, что главная задача, которая стояла перед архитекторами, – сохранить самобытность и дух "Торпедо".
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