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Спорт

05:17

Старейший футбольный стадион России реконструируют

спорт строительство

Фото: gusn.mosreg.ru

Первый этап реконструкции стадиона "Знамя Труда" в Орехово-Зуеве планируется завершить во втором квартале 2020 года.

Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Подмосковья. По словам начальника областного Главгосстройнадзора Артура Гарибяна, реконструкция идет без отставания от графика.

В настоящее время монтируют железобетонные конструкции трибуны и ведутся работы по устройству футбольного поля. На обновленном стадионе появится игровое поле с искусственным покрытием и подогревом.

В рамках реконструкции также предусмотрено возведение трибуны на 2,5 тысячи мест с навесом.

Стадион "Знамя труда", как и одноименный футбольный клуб, является старейшим из ныне действующих в России. Строительство велось под руководством английских специалистов. Арена открылась в 1914 году, а клуб был основан в 1909 году.

Ранее стал известен проект реконструкции стадиона "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова. К работам на стадионе планируется приступить во втором квартале 2020 года.

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