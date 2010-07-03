В Москве построили волейбольную арену-трансформер "Динамо"

Фото: matchpointhouse.ru

Строительство волейбольной арены для спортивного клуба "Динамо" завершилось в Москве. Стадион на 3,5 тысячи зрителей находится на улице Василисы Кожиной, владение 13.

Как сообщили в пресс-службе застройщика "Галс-Девелопмент", арена спроектирована по принципу "трансформера" с возможностью проводить соревнования по баскетболу и мини-футболу.

Объект включает в себя два тренировочных поля, медико-восстановительный центр, конференц-зал и пресс-центр. Общая площадь комплекса составляет 23 тысячи квадратных метра.

Фасады шестиэтажной арены выполнены с использованием солнцезащитных стеклянных витражей. Также в оформлении использовался натуральный камень – юрский известняк.

Колористическое решение комплекса выполнено в официальных цветах спортивного общества "Динамо". Арену планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Ранее стал известен проект реконструкции стадиона "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова. К работам на стадионе планируется приступить во втором квартале 2020 года.