Дорога от Киевского шоссе до Радужной улицы появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выдано разрешение на строительство второго этапа участка дороги от Киевского шоссе до пересечения Радужного проезда с улицей Радужной в городе Московском. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Новая дорога войдет в состав автомобильной трассы М3 "Украина" – деревня Сосенки – деревня Ямонтово", – говорится в сообщении.

Как уточняется, в рамках второго этапа запланировано строительство участка дороги протяженностью более километра с подземным пешеходным переходом на улице Никитина.

"Новая дорога, которая включает четыре этапа строительства, улучшит транспортное обслуживание жителей Московского, разгрузит существующую улично-дорожную сеть", – отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.

Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.

Как ранее рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, специалисты планируют построить за 15 лет в ТиНАО не менее 25 новых станций Московского метрополитена. Он отметил, что в развитие метро вложено 100 миллиардов рублей.

Также за ближайшие три года в ТиНАО должны построить не менее 10 объектов здравоохранения. Там установят современное медицинское оборудование. Кроме того, в больницах и клиниках планируют создать комфортные условия для маломобильных жителей.