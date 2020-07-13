Дорога от Киевского шоссе до Радужной улицы появится в ТиНАО

13:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Выдано разрешение на строительство второго этапа участка дороги от Киевского шоссе до пересечения Радужного проезда с улицей Радужной в городе Московском. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"Новая дорога войдет в состав автомобильной трассы М3 "Украина" – деревня Сосенки – деревня Ямонтово", – говорится в сообщении.
Как уточняется, в рамках второго этапа запланировано строительство участка дороги протяженностью более километра с подземным пешеходным переходом на улице Никитина.
"Новая дорога, которая включает четыре этапа строительства, улучшит транспортное обслуживание жителей Московского, разгрузит существующую улично-дорожную сеть", – отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.
Кроме того, столичные власти назвали сроки полноценного открытия трассы Марьино – Саларьево, которая будет фактическим дублером Киевского и Калужского шоссе. Магистраль хотят полностью открыть для движения автотранспорта до конца 2020 года.
Как ранее рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, специалисты планируют построить за 15 лет в ТиНАО не менее 25 новых станций Московского метрополитена. Он отметил, что в развитие метро вложено 100 миллиардов рублей.
Также за ближайшие три года в ТиНАО должны построить не менее 10 объектов здравоохранения. Там установят современное медицинское оборудование. Кроме того, в больницах и клиниках планируют создать комфортные условия для маломобильных жителей.
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