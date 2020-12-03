Дома с "золотой" аркой и керамическими зайцами построят в Даниловском районе

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Три дома с необычной архитектурой планируется построить на набережной Марка Шагала. Новостройки введут в составе ЖК "Зиларт", одно здание будет украшать 22-метровая арка, заявили представители Москомархитектуры.

Дома в Даниловском районе города планируется украсить фигурами керамических зайцев. Над обликом зданий работали архитектурные бюро "Цимайло Ляшенко и Партнеры", Buromoscow, Sergey Skuratov Architects, Meganom, а также "УРБИС-СПБ".

"Строительство реализуется в два этапа, и сначала будут возведены дома № 11 и 12. Первое – 15-этажное здание из светлого кирпича с "золотой" 22-метровой аркой и декоративными элементами, выполненными из металла того же оттенка. Второй дом представляет собой четыре разноэтажных корпуса с фасадами бордово-коричневого цвета, украшенными масками керамических зайцев", – приводят в сообщении слова главного архитектора города Сергея Кузнецова.

Он добавил, что постройку набережной Марка Шагала уже практически завершили. В настоящий момент там формируют комфортную среду для занятий спортом и отдыха с ресторанами, кафе, прогулочными территориями.

Во вторую очередь будут строить дом № 13 с отделкой из клинкерного кирпича, он также выйдет на набережную. В Москомархитектуре уточнили, что под тремя домами предусмотрят одноуровневый подземный паркинг. Парковка будет рассчитана примерно на 600 машин.

Ранее говорилось, что корпус в составе ЖК "Люблинский парк" на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию. В новостройке предусмотрены 298 кладовых помещений.