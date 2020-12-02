Корпус в составе ЖК "Люблинский парк" на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Корпус в составе жилого комплекса "Люблинский парк" на юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию. Мосгосстройнадзор выдал соответствующий документ девелоперу проекта ГК "ПИК", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Жилому дому присвоен почтовый адрес улица Люблинская, дом 78, корпус 3 (ЮВАО). Построенный семисекционный дом имеет переменную этажность от 2 до 26 этажей. Новостройка рассчитана на 1 131 квартиру.

На первом этаже дома расположены коммерческие помещения офисного и торгового назначения. Также в новостройке предусмотрены 298 кладовых помещений.

Ранее сообщалось о планах построить в микрорайонах столичного района Богородское современные кварталы по программе реновации. В них будут дворы без автомобилей, также там предусмотрят общественные пространства.

Кроме того, комплекс жилых домов по программе реновации построят в Коптеве. Объект расположится в проезде Черепановых, владении 56А.