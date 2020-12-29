Более 100 заявок поступило на конкурс облика кварталов по программе реновации в Москве

06:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На конкурс архитектурных концепций домов по программе реновации в Москве поступило 105 заявок из 17 стран.
Как сообщила пресс-служба Москомархитектуры, заявки поступили из России, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, Мексики, Нидерландов, Швейцарии и Китая.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выразил уверенность, что сильный состав конкурсантов с многолетним опытом позволит получить интересные и яркие проекты.
Конкурс был объявлен в конце ноября. Заявленная цель процедуры – формирование качественной городской среды и создание привлекательного облика жилой застройки.
Победителей первого этапа конкурса определят в конце января, второй этап пройдет с 21 января по 21 марта, победителей назовут в конце апреля.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее отметил, что программа реновации предусматривает расселение более 350 тысяч квартир.
В эксплуатацию ввели уже 83 дома, большая часть из которых передана под заселение. Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году.
"Жизнь в большом городе": этапы программы реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: