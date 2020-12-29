Более 100 заявок поступило на конкурс облика кварталов по программе реновации в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На конкурс архитектурных концепций домов по программе реновации в Москве поступило 105 заявок из 17 стран.

Как сообщила пресс-служба Москомархитектуры, заявки поступили из России, Италии, Франции, Великобритании, Финляндии, Мексики, Нидерландов, Швейцарии и Китая.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов выразил уверенность, что сильный состав конкурсантов с многолетним опытом позволит получить интересные и яркие проекты.

Конкурс был объявлен в конце ноября. Заявленная цель процедуры – формирование качественной городской среды и создание привлекательного облика жилой застройки.

Победителей первого этапа конкурса определят в конце января, второй этап пройдет с 21 января по 21 марта, победителей назовут в конце апреля.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее отметил, что программа реновации предусматривает расселение более 350 тысяч квартир.

В эксплуатацию ввели уже 83 дома, большая часть из которых передана под заселение. Правительство Москвы утвердило программу реновации в 2017 году.