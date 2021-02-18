Свыше 4 тыс жителей расселят на первом этапе программы реновации в ЮВАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В Нижегородском районе столицы в рамках первого этапа программы реновации планируют расселить более 4 тысяч жителей, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
Согласно планам, в этом районе новые квартиры до 2024 года получат 4,3 тысячи жителей из 27 домов.
"На последующих этапах программы реновации запланировано расселить в общей сложности еще более 10 тысяч человек", – приводятся в сообщении слова Левкина.
В пресс-службе напомнили, что в Нижегородском районе в рамках программы реновации расселению и сносу подлежит 92 жилых дома.
На территории района подобрано семь стартовых площадок: один дом введен в эксплуатацию, два дома строятся, для четырех объектов ведется разработка проектной документации.
Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации 17 новых стартовых площадок. Новые площадки находятся в семи административных округах и 14 районах столицы. Они расположены в Северном Медведкове, Измайлове, Косино-Ухтомском районе, Новогирееве, Люблине, Бирюлево Западном, Даниловском, Царицыне, Чертанове Южном, Черемушках, Южном Бутове, Очаково-Матвеевском, Фили-Давыдкове и в Северном Тушине.
"Мосгорсправка": переезд по реновации
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