Дом на 69 квартир по программе реновации достроят в Кунцеве в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в 2021 году в столичном районе Кунцево будет введен в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В районе Кунцево по адресу Молодогвардейская улица, владение 44, в этом году введут в эксплуатацию дом для расселения по программе реновации", – уточнил представитель мэрии.

По словам Загрутдинова, в здании завершают монтаж наружного остекления. Кроме того, близится к концу процесс отделки парковки и благоустройство территории.

Новый дом, возведенный по стандартам программы реновации, облицован керамогранитом и фасадными стальными металлокассетами в составе сертифицированной системы с воздушным зазором. Территорию у здания озеленят и дополнят площадками для спорта и отдыха.

В вестибюле жилой части строения расположатся комната для колясок, кладовая для уборочного инвентаря, помещение для консьержа и зона с почтовыми ящиками. Входы в здание разместят на уровне земли, перед ними планируется установить плитку с шероховатой поверхностью.

Накануне стало известно, что в Алексеевском районе Москвы в 2021 году введут в эксплуатацию новый дом по программе реновации, рассчитанный на 326 квартир. В данный момент завершается внутренняя отделка помещений.

