Небоскреб в Даниловском районе Москвы планируют достроить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2022 году планируют завершить строительство небоскреба в Даниловском районе столицы на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом рассказал заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Иван Романов.

"Строительство здания активно ведется. Сейчас мы находимся на отметке где-то 35 метров над уровнем земли", – рассказал он.

До этого сообщалось, что высота здания составит порядка 150 метров. Архитектурное решение фасадов небоскреба будет строиться на сочетании остекленных поверхностей и металлических пилонов треугольной формы. Максимально проявить структуру здания в ночное время позволит специальная подсветка, встроенная в пилоны.

Ранее стало известно, что гостиница с апартаментами появится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Пятницкое шоссе". Как сообщили в комитете государственного строительного надзора, разрешение на строительство уже выдано.