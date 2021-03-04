Небоскреб в Даниловском районе Москвы планируют достроить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2022 году планируют завершить строительство небоскреба в Даниловском районе столицы на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Об этом рассказал заместитель генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Иван Романов.
"Строительство здания активно ведется. Сейчас мы находимся на отметке где-то 35 метров над уровнем земли", – рассказал он.
До этого сообщалось, что высота здания составит порядка 150 метров. Архитектурное решение фасадов небоскреба будет строиться на сочетании остекленных поверхностей и металлических пилонов треугольной формы. Максимально проявить структуру здания в ночное время позволит специальная подсветка, встроенная в пилоны.
Ранее стало известно, что гостиница с апартаментами появится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Пятницкое шоссе". Как сообщили в комитете государственного строительного надзора, разрешение на строительство уже выдано.
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