Завершено строительство двух жилых корпусов по программе реновации в Люблине

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Строительство двух жилых корпусов для расселения по программе реновации завершили на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

"Завершено строительство двух жилых корпусов для расселения по программе реновации в районе Люблино по адресу улица Люблинская, владение 111, корпус 2. Получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию", – говорится в сообщении.

Один из корпусов состоит из двух секций и рассчитан на 144 квартиры: 36 – однокомнатных, 84 – двухкомнатных и 24 – трехкомнатных.

Второй корпус односекционный. В нем расположено 72 квартиры, из которых 36 – однокомнатные, 24 – двухкомнатные, 12 – трехкомнатные.

Фасады зданий отделаны навесной вентилируемой системой с облицовкой из пиленого кирпича. Дома оборудованы системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Первые этажи обеих новостроек разместят в себе аптеки, магазины, кафе и сервисные службы.

Территорию вокруг зданий уже благоустроили. Там расположены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Ранее сообщалось, что более 25 тысяч москвичей уже расселили по программе реновации. Всего на сегодняшний день в столице построено 98 домов по программе общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. Из них 77 уже переданы под заселение.