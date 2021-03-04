Гостиницу с апартаментами возведут в составе ТПУ "Пятницкое шоссе"

Фото: Стройкомплекс Москвы

Гостиница с апартаментами появится в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Пятницкое шоссе". Как сообщили в комитете государственного строительного надзора, разрешение на строительство уже выдано.

"Объект возведут на территории ТПУ "Пятницкое шоссе" в районе Митино за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до 4 декабря 2023 года", – уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, объектом занимается организация "Специализированный застройщик "Пятницкое шоссе – 3".

В здании площадью 41,9 тысячи квадратных метров появятся помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы, где разместят объекты торговли и услуг. На подземном уровне комплекса оборудуют индивидуальные кладовые для жильцов.

Территорию при гостинице с апартаментами благоустроят и озеленят. Рядом со зданием также появятся парковочные места.

В конце февраля в Москве завершилось строительство апарт-отеля в составе ТПУ "Ботанический сад". Площадь 25-этажного отеля на северо-востоке столицы составляет 51,2 тысячи квадратных метров.

