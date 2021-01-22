Принятие закона о статусе апартаментов позволит в них регистрироваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В апартаментах можно будет регистрироваться после принятия законопроекта об изменении их статуса, рассказал председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
"Когда будет принят закон и апартаменты будут признаны жилым помещением, граждане смогут в них регистрироваться", – рассказал Мельниченко РИА Новости.
Как отмечается, при комитете создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан, которые приобрели апартаменты. В группу вошли сенаторы, представители Минстроя и экспертного сообщества.
Мельниченко также рассказал, что в разработанном законопроекте о правовом статусе апартаментов есть пункт, который подразумевает, что коммунальные услуги для апартаментов в РФ будут рассчитываться, как для нежилых помещений.
"Также собственникам апартаментов не будут предоставляться какие-либо субсидии и компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", – сказал Мельниченко.
По его словам, на данный момент сенаторы с Минстроем России пришли к единогласному выводу, что те апартаменты, которые соответствуют необходимым требованиям к безопасности проживания, получат статус жилых помещений.
Ранее депутат Мосгордумы Александр Козлов заявил, что правовой статус апартаментов требуется уточнить. По его словам, нельзя просто распространять права и обязанности собственников МКД на дома с апартаментами. Он добавил, что не должно быть возможности получать льготы, а также субсидии на ЖКУ. Кроме того, должны отсутствовать претензии на учет социальной инфраструктуры.
Летом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что внес предложения для изменения законодательства, которые узаконят апартаменты и позволят признать их жильем. Он отметил, что этот вопрос регулярно рассматривался на протяжении последних трех лет. Хуснуллин выразил надежду, что осенью этап дискуссий по данной поправке будет пройден.
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