Депутат МГД Козлов: правовой статус апартаментов требует уточнения

18:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Правовой статус апартаментов требуется уточнить, заявил депутат Мосгордумы Александр Козлов.
"Я могу объяснить привлекательность такой недвижимости – апартаменты стоят дешевле, чем квартиры, а значит, доступнее. Даже в престижных районах. И они должны отличаться от жилых помещений многоквартирных домов", – приводит слова парламентария Агентство "Москва".
Козлов отметил, что нельзя просто распространять права и обязанности собственников МКД на дома с апартаментами.
"Нужен отдельный правовой статус – это должен быть особый вид жилых помещений с возможностью получить постоянную регистрацию", – подчеркнул депутат МГД.
Он добавил, что не должно быть возможности получать льготы, а также субсидии на ЖКУ. Кроме того, должны отсутствовать претензии на учет социальной инфраструктуры.
"Ведь, когда мы выбираем квартиры в МКД, мы платим в том числе и за доступность и обеспеченность социальными объектами. Здесь такого нет и, на мой взгляд, быть не должно", – уточнил Козлов.
При этом депутат Мосгордумы заметил, что не стоит отметать возможность строительства апартаментов в будущем.
"Представитель Минстроя высказал мнение о том, что в будущем строительство апартаментов будет нецелесообразно", – сказал Козлов, выразив уверенность в том, что апартаменты можно будет строить в будущем в общественно-деловых зонах.
"И мы как городские законодатели обязательно представим свои предложения на федеральный уровень", – заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что строительство апартаментов в России предложили запретить. В Минстрое выразили мнение, что владельцы апартаментов не могут получить постоянную регистрацию по месту жительства.
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