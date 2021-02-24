Комплекс апартаментов построят в Даниловском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Даниловском районе столицы построят 16-этажный комплекс апартаментов с подземной парковкой, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на строительство комплекса апартаментов на юге Москвы. Объект возведут на пересечении улицы Малой Тульской и улицы Серпуховский Вал в районе Даниловском за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до 2 октября 2022 года", – говорится в сообщении.

В комплексе разместятся 142 апартамента и торговые помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также оборудуют парковку для гостей. К комплексу организуют заезды с улицы Серпуховский Вал и улицы Малой Тульской.

Ранее сообщалось, что в столице подготовили основание будущего небоскреба 1Tower в "Москва-Сити". По словам главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева, помимо жилья, в башне разместят фитнес-центр с бассейном, досуговый клуб для детей, рестораны и магазины. На открытой террасе планируется разбить сад и оборудовать зону отдыха для жителей.