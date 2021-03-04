Дом по программе реновации введут в эксплуатацию в Алексеевском районе в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый жилой дом введут в эксплуатацию по программе реновации в районе Алексеевский в этом году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Четырехсекционный дом на 326 квартир находится по адресу Староалексеевская улица, владение 3. Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в настоящий момент специалисты занимаются внутренней отделкой помещений.

Фасады здания облицуют искусственным камнем, на них установят корзины для кондиционеров. В вестибюле дома разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Всю прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там оборудуют детскую и спортивную площадки, а также создадут пространство для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что расселение по программе реновации в новый дом в районе Щукино начнется весной. Сергей Собянин рассказал, что новоселы смогут посмотреть новый дом до переезда и, в случае наличия претензий к качеству отделки квартиры, обратиться в специальный центр на первом этаже новостройки.

По словам главы компании-подрядчика "МСУ-1" Ильи Зюбина, строительные работы в новом доме по адресу улица Новощукинская, владение 8, корпус 1, должны быть завершены в марте. Расселение запланировано на май. В настоящее время специалисты завершают благоустройство придомовой территории.

