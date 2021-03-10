Детсады и больницы построят по программе реновации в районе Проспект Вернадского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На западе столицы по программе реновации планируется построить объекты здравоохранения и образования. Речь идет о кварталах 32–35 в районе Проспект Вернадского, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики города Сергея Левкина.

"На западе Москвы в районе Проспект Вернадского по программе реновации построят три детских сада с бассейнами на 950 мест, образовательный комплекс на 500 мест и музыкальную школу", – заявил Левкин.

По его словам, также будет возведен лечебный корпус городской клинической больницы № 31 и здания медучреждения.

Как отметил руководитель ведомства, при строительстве много внимания уделят развитию зеленых зон и благоустройству. В рамках проекта планировки территории запланирован бульвар на улице Коштоянца площадью более одного гектара. Кроме того, на проспекте Вернадского обустроят сквер площадью 0,21 гектара.

Ко всему прочему, специалисты обустроят территорию около детских и спортивных площадок. Ожидается, что в районе Проспект Вернадского по реновации расселят 59 жилых домов.

Ранее говорилось, что около 70 новостроек по программе реновации передадут под заселение в Москве в 2021 году. Новое жилье планируется предоставить еще 32 тысячам жителей.