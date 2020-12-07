Власти Москвы и Пекина подписали программу сотрудничества на три года

11:49
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Программу сотрудничества между Москвой и Пекином подписали Сергей Собянин и мэр китайской столицы Чэнь Цзинин.
Мэр Москвы отметил, что отношения между городами будут развиваться в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудничество также предусмотрено в области городского строительства и транспорта.
"Очень рад, что мы продолжаем активно сотрудничать по таким ключевым направлениям, как строительство метрополитена, управление транспортными потоками, управление городским хозяйством", – подчеркнул Собянин.
Он добавил, что в 2021 году состоится российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству. А в 2022 году пройдет зимняя Олимпиада в Пекине, где, по мнению Собянина, должно быть уделено особое внимание развитию транспорта. Этому может поспособствовать московский опыт проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Кроме того, мэр Москвы заявил, что между Москвой и Китаем за последний год на 10 процентов вырос товарооборот.
"Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит еще более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов", – подчеркнул Собянин.
Он также пригласил Чэнь Цзинина посетить Москву после победы над коронавирусом.
В сентябре 2020 года соглашение о сотрудничестве подписали представители Москвы и Пекина. Оно затрагивает коммуникации между Московским инновационным кластером и научным парком "Чжунгуаньцунь".
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