Китай запретил рейсы двух российских авиакомпаний из-за COVID-19

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Полеты двух российских авиакомпаний были приостановлены из-за зараженных коронавирусом пассажиров. Об этом заявили в управлении гражданской авиации КНР.

Семь пассажиров с положительным тестом на COVID-19 были выявлены на борту самолета авиакомпании "Икар", летевшего из Москвы в Чжэнчжоу. Из-за данного инцидента рейсы компании приостановили на одну неделю с 7 декабря.

Позже еще десять зараженных коронавирусом обнаружили на борту самолета авиакомпании Azur Air, который направлялся в Сямэнь. Для данной компании полет ограничили на четыре недели с 7 декабря.

В октябре Китай на месяц запретил авиакомпании "Аэрофлот" выполнять рейс Москва – Шанхай. Известно, что причиной запрета стали 11 случаев COVID-19, выявленных у пассажиров рейса SU208 9 октября.