Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Соглашение о сотрудничестве подписали представители Москвы и Пекина. Оно затрагивает коммуникации между Московским инновационным кластером и научным парком "Чжунгуаньцунь".

При подписании документа в режиме видеоконференции присутствовали Сергей Собянин, наблюдательный совет фонда Московского инновационного кластера, а также член постоянного комитета Пекинского горкома КПК Ван Нин и председатель совета университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй.

"Кооперация между Московским инновационным кластером и научным парком Пекина может стать мощным драйвером развития столиц России и Китая на благо жителей наших стран и городов. Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнерами из Китая", – отметил Сергей Собянин.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее проявили совместную инициативу о проведении в 2020–2021 годах российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Подписанное соглашение является одним из шагов по реализации данной инициативы.

Соглашение будет затрагивать несколько направлений, среди которых инновационная сфера, область исследований и разработок передовых направлений науки и технологий, заявил руководитель фонда Московского инновационного кластера Анатолий Валетов.

"Оно (соглашение) носит максимально прикладной характер. Нарабатываются разные направления сотрудничества. Это и использование цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими компаниями. У нас в планах активное развитие международного сотрудничества, и мы рады, что первое такое большое соглашение и партнерство мы делаем именно с Пекином", – сказал Валетов.

В Московский инновационный кластер входит уже более 17 тысяч предприятий, рассказал Сергей Собянин.

"Среди них крупнейшие российские предприятия в сфере авиастроения, освоения космоса, фармацевтической, электронной промышленности, информационных технологий", – добавил мэр Москвы.

Он также сообщил, что порядка 90 процентов участников кластера представляют собой малые и средние инновационные предприятия. Суммарно в Москве работают около 130 тысяч технологичных компаний, более 200 тысяч ученых и 150 тысяч разработчиков в сфере информационных технологий.

Ранее Сергей Собянин и врио главы Чувашской Республики Олег Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве сроком на пять лет.

