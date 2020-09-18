Москва и Пекин заключили соглашение о сотрудничестве в сфере инноваций

12:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Соглашение о сотрудничестве подписали представители Москвы и Пекина. Оно затрагивает коммуникации между Московским инновационным кластером и научным парком "Чжунгуаньцунь".
При подписании документа в режиме видеоконференции присутствовали Сергей Собянин, наблюдательный совет фонда Московского инновационного кластера, а также член постоянного комитета Пекинского горкома КПК Ван Нин и председатель совета университета Цинхуа в Пекине Чэнь Сюй.
"Кооперация между Московским инновационным кластером и научным парком Пекина может стать мощным драйвером развития столиц России и Китая на благо жителей наших стран и городов. Москва готова к самому широкому сотрудничеству с партнерами из Китая", – отметил Сергей Собянин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ранее проявили совместную инициативу о проведении в 2020–2021 годах российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества. Подписанное соглашение является одним из шагов по реализации данной инициативы.
Соглашение будет затрагивать несколько направлений, среди которых инновационная сфера, область исследований и разработок передовых направлений науки и технологий, заявил руководитель фонда Московского инновационного кластера Анатолий Валетов.
"Оно (соглашение) носит максимально прикладной характер. Нарабатываются разные направления сотрудничества. Это и использование цифровой платформы Московского инновационного кластера i.moscow для содействия развитию сотрудничества между российскими и китайскими компаниями. У нас в планах активное развитие международного сотрудничества, и мы рады, что первое такое большое соглашение и партнерство мы делаем именно с Пекином", – сказал Валетов.
В Московский инновационный кластер входит уже более 17 тысяч предприятий, рассказал Сергей Собянин.
"Среди них крупнейшие российские предприятия в сфере авиастроения, освоения космоса, фармацевтической, электронной промышленности, информационных технологий", – добавил мэр Москвы.
Он также сообщил, что порядка 90 процентов участников кластера представляют собой малые и средние инновационные предприятия. Суммарно в Москве работают около 130 тысяч технологичных компаний, более 200 тысяч ученых и 150 тысяч разработчиков в сфере информационных технологий.
Ранее Сергей Собянин и врио главы Чувашской Республики Олег Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве сроком на пять лет.
Собянин: в Московском инновационном кластере уже более 17 тыс участников
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