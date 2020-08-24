Москва подписала соглашение о сотрудничестве с Чувашией

19:45
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Мэр Москвы Сергей Собянин и врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве сроком на пять лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Собянин отметил, что данное соглашение положит начало развитию отношений между Москвой и Чувашией. Олег Николаев подчеркнул заинтересованность республики в использовании лучших практик Москвы в сфере информатизации и других отраслях государственного управления.
Сотрудничество будет помогать развитию в сфере транспорта, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, информационных коммуникаций, туризма, спорта, охраны окружающей среды, торговли и услуг, образования и других.
В Москве также планируют в октябре провести дни Чувашской Республики.
Отмечается, что Чувашская республика является одним из надежных торгово-экономический партнер Москвы, прежде всего, в сфере поставок продовольствия. В свою очередь, предприятия столицы поставляют в Чувашию легковые автомобили, шины, ткани, продовольственные товары, моющие средства, кабели и провода, ювелирные украшение и другое.
Ранее столичные власти подписали соглашение с Российским национальным исследовательским медицинским университетом (РНИМУ) имени Пирогова. Стороны планируют сотрудничать в сфере обучения студентов, ординаторов, аспирантов, слушателей и экстернов применению общегородских информационных сервисов системы ЕМИАС при оказании медицинской помощи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: