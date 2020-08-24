Москва подписала соглашение о сотрудничестве с Чувашией

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Мэр Москвы Сергей Собянин и врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве сроком на пять лет. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Собянин отметил, что данное соглашение положит начало развитию отношений между Москвой и Чувашией. Олег Николаев подчеркнул заинтересованность республики в использовании лучших практик Москвы в сфере информатизации и других отраслях государственного управления.

Сотрудничество будет помогать развитию в сфере транспорта, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, информационных коммуникаций, туризма, спорта, охраны окружающей среды, торговли и услуг, образования и других.

В Москве также планируют в октябре провести дни Чувашской Республики.

Отмечается, что Чувашская республика является одним из надежных торгово-экономический партнер Москвы, прежде всего, в сфере поставок продовольствия. В свою очередь, предприятия столицы поставляют в Чувашию легковые автомобили, шины, ткани, продовольственные товары, моющие средства, кабели и провода, ювелирные украшение и другое.

Ранее столичные власти подписали соглашение с Российским национальным исследовательским медицинским университетом (РНИМУ) имени Пирогова. Стороны планируют сотрудничать в сфере обучения студентов, ординаторов, аспирантов, слушателей и экстернов применению общегородских информационных сервисов системы ЕМИАС при оказании медицинской помощи.