Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение по реализации взаимных мероприятий в рамках проекта "Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода". В рамках соглашения горожан ждут выставки и патриотические акции, фестивали, спортивные, образовательные и культурные мероприятий, связанные с Нижним Новгородом.

В столице выступят творческие коллективы Нижегородской области и запланирована акция "Алтарь Отечества" с прохождением маршрута из Москвы в Нижний Новгород. Документ также предусматривает реализацию туристско-образовательных инициатив, включая проекты "Город открытий" и "Кремлевские маршруты".

Нижегородская область является крупным торгово-экономическим партнером Москвы. Товарооборот между регионами составляет около 120 миллиардов рублей. Производители Нижнего Новгорода активно принимают участие в столичных фестивалях "Московские сезоны", "Путешествие в Рождество", "Московская Масленица" и других.

Отмечается, что предприятия области также с 2018 года регулярно принимают участие в выполнение московского госзаказа. За два года было заключено свыше 3,7 тысячи контрактов на сумму 7,2 миллиарда рублей. Наибольшую роль в двустороннем сотрудничестве играют гуманитарные связи в сферах образования, здравоохранения и культуры.

Накануне Сергей Собянин принял участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня образования Республики Татарстан. Глава города посетил Московский международный Дом музыки. Мероприятие проходит в рамках Дней культуры Республики Татарстан.

Он напомнил, что регионы связывают сотни лет постоянных связей и дружбы между народами. Также он отметил сотрудничество между Москвой и Татарстаном в научной, культурной и экономической сферах.

