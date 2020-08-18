Собянин поучаствовал в праздновании 100-летия Республики Татарстан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию со дня образования Республики Татарстан.

Глава города посетил Московский международный Дом музыки. Мероприятие проходит в рамках Дней культуры Республики Татарстан.

"Когда спрашивают, что связывает Татарстан и Москву, – это же дальние регионы, которые находятся далеко друг от друга, – говорят: "История". Когда открываешь учебники истории, то там на первом месте, как Иван Грозный брал Казань. Но мы знаем, что не это нас связывает", – отметил Собянин.

Он напомнил, что регионы связывают сотни лет постоянных связей и дружбы между народами. Также он отметил сотрудничество между Москвой и Татарстаном в научной, культурной и экономической сферах.

Собянин поздравил присутствующих со 100-летием со дня образования Татарской АССР. Он пожелал процветания, счастья и здоровья.

"Это очень важно, особенно в наш непростой период времени. И я уверен, что и Татарстан, и Москва выйдут из этой сложной ситуации и будут еще краше и более динамично продвигаться вперед", – подчеркнул Собянин.

Глава города также вручил благодарственные письма гендиректору компании "Специализированное управление подземных работ" Азату Валиеву, народному артисту РСФСР Ренату Ибрагимову. Также благодарность получила первый замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Светлана Валиуллина.

Сообщается, что на мероприятии также присутствовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником. Он отметил, что их большая заслуга заключается в том, что Москва продолжает развиваться. Глава города пожелал строителям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.