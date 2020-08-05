Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил награды победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства" в 2019 году. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Церемония награждения состоялась в Белом зале мэрии.

"Поздравляю победителей конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Это не проекты. Это то, чем пользуются уже сотни тысяч москвичей, сотни тысяч горожан. И ваша победа обусловлена не только архитектурными изысками, но и популярностью и востребованностью ваших проектов", – сказал мэр.

Собянин поблагодарил строителей за то, что они активно участвуют в развитии города и вкладывают в это свое время, силы и знания. Кроме того, мэр поздравил специалистов с наступающим Днем строителя.

"С наступающим Днем строителя – очень важным, большим праздником для Москвы. И не только потому, что сотни тысяч москвичей связали свою жизнь, свою судьбу с этой замечательной профессией, но и потому, что наш город во все века, во всю свою историю тесно связан с развитием, строительством, инвестициями", – отметил Собянин.

Градоначальник отметил, что строительная отрасль в Москве достойно пережила кризисную ситуацию из-за пандемии коронавируса. Кроме того, в столице реализовали несколько важных проектов, в частности в сжатые сроки была возведена Вороновская инфекционная клиника.

Лучшие реализованные строительные проекты столицы выбирали как общегородским голосованием, так и на основе отзывов конкурсной комиссии. В состязании было 12 номинаций – для жилых домов, торговых центров, транспортных и социальных объектов.

