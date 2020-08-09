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Мэр Москвы

12:00

Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником

мэр Москвы Сергей Собянин город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей персональной странице в социальной сети.

Поздравляю с Днем строителя! (...) Москва продолжает развиваться, и в этом ваша огромная заслуга. Спасибо вам, дорогие друзья, за самоотверженный труд, большой вклад в борьбу с пандемией и повышение качества жизни москвичей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!
Сергей Собянин
мэр Москвы

Собянин напомнил, что из-за пандемии коронавируса в нынешнем году были приостановлены стройки, работы продолжались только на метрополитене, железных дорогах и ряде других важных объектах.

В их число, например, входит инфекционная больница в поселении Вороновское. Медицинский центр построили в ускоренном темпе, чтобы предоставить Москве дополнительные места для больных коронавирусом.

Мэр столицы напомнил, что строители одними из первых начали возвращаться на рабочие места. Он подчеркнул, что в городе сейчас хорошо идет строительство жилых домов по программе реновации, почти достигнуты плановые показатели по социальной инфраструктуре и коммерческой недвижимости.

По словам Собянина, до конца 2020 года в Москве построят еще 3 станции метро и 50 километров новых дорог.

Ранее мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в столице на две трети завершили работы на Северо-Восточной хорде и Южной рокаде. Он отметил, что новые магистрали позволят существенно разгрузить центр города.

Собянин рассказал о строительстве Северо-Восточной хорды

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