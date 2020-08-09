12:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником. Об этом он написал на своей персональной странице в социальной сети.
Собянин напомнил, что из-за пандемии коронавируса в нынешнем году были приостановлены стройки, работы продолжались только на метрополитене, железных дорогах и ряде других важных объектах.
В их число, например, входит инфекционная больница в поселении Вороновское. Медицинский центр построили в ускоренном темпе, чтобы предоставить Москве дополнительные места для больных коронавирусом.
Мэр столицы напомнил, что строители одними из первых начали возвращаться на рабочие места. Он подчеркнул, что в городе сейчас хорошо идет строительство жилых домов по программе реновации, почти достигнуты плановые показатели по социальной инфраструктуре и коммерческой недвижимости.
По словам Собянина, до конца 2020 года в Москве построят еще 3 станции метро и 50 километров новых дорог.
Ранее мэр Москвы в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что в столице на две трети завершили работы на Северо-Восточной хорде и Южной рокаде. Он отметил, что новые магистрали позволят существенно разгрузить центр города.
Собянин рассказал о строительстве Северо-Восточной хорды
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