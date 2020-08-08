18:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин назвал День строителя одним из главных праздников в году. Когда в городе идет стройка, он развивается и делает жизнь горожан комфортнее, написал мэр во "ВКонтакте".
По словам Собянина, москвичи привыкли к словам "метро возле дома", "парк в шаговой доступности", "новая набережная", но еще 10 лет назад это было редкостью. Он также напомнил, что еще недавно уже привычных маршрутов МЦК и МЦД не было вовсе.
"Каждый новый строительный объект – это слагаемое. В сумме должен получиться современный удобный мегаполис. Наши строители справляются с этой задачей блестяще", – отметил мэр.
День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли. В этом году его будут отмечать 9 августа.
Ранее Собянин вручил награды победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Проектом года стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
Лучшим спортивным сооружением, по мнению членов конкурсной комиссии, стал Дворец водных видов спорта в "Лужниках", который был построен на месте старого бассейна в 1956 году.
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