Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин назвал День строителя одним из главных праздников в году. Когда в городе идет стройка, он развивается и делает жизнь горожан комфортнее, написал мэр во "ВКонтакте".

По словам Собянина, москвичи привыкли к словам "метро возле дома", "парк в шаговой доступности", "новая набережная", но еще 10 лет назад это было редкостью. Он также напомнил, что еще недавно уже привычных маршрутов МЦК и МЦД не было вовсе.

"Каждый новый строительный объект – это слагаемое. В сумме должен получиться современный удобный мегаполис. Наши строители справляются с этой задачей блестяще", – отметил мэр.

День строителя – профессиональный праздник работников строительной отрасли. В этом году его будут отмечать 9 августа.

Ранее Собянин вручил награды победителям конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Проектом года стал Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Лучшим спортивным сооружением, по мнению членов конкурсной комиссии, стал Дворец водных видов спорта в "Лужниках", который был построен на месте старого бассейна в 1956 году.