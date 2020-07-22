Москва и Астраханская область подписали программу сотрудничества на 2020–2025 годы

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Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали соглашение о сотрудничестве сразу в нескольких сферах. Реализовать проекты планируется в 2020–2025 годах, как сообщается на портале мэра и правительства города.

По словам Собянина, договор "придаст новый импульс" взаимодействию региональных властей двух данных субъектов.

Как заявил Бабушкин, Астраханская область рассчитывает перенять опыт, приобретенный Москвой в областях здравоохранения, транспорта и охраны объектов культурного наследия.

Новое соглашение дополняет и развивает положения принятого в 2006 году двустороннего документа. В договоре определены стратегии по развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в здравоохранении, образовании, науке, семейной и молодежной политике и других сферах.

Кроме того, сотрудничество регионов планируется закрепить Днем культуры и туризма Астраханской области в Москве. Проведение фестиваля запланировано на 2022 год.

Астраханская область является одним из крупнейших партнеров Москвы. Так, в 2018–2019 годах объем поставок продовольствия из региона в столицу увеличился в два раза и превысил 103 тысячи тонн. Региональные поставщики регулярно принимают участие в столичных ярмарках и фестивалях, а также выполняют госзаказы.

За первые шесть месяцев текущего года столичные заказчики заключили 178,6 тысячи контрактов на 459,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

