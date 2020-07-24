Столичные власти провели переговоры по поводу проведения Дней Москвы в Абхазии

Фото: ТАСС/Александр Погожев

Глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудили возможность проведения Дней Москвы в республике осенью, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что организация мероприятий в Абхазии возможна при благоприятной эпидемиологической обстановке. Кроме того, Черемин и Кове обсудили перспективы создания межправительственной рабочей группы с целью сотрудничества.

В ходе дискуссии было отмечено важное значение реализации совместных проектов в различных сферах. Сообщается, что ведомство готово перейти на новый этап в торгово-экономических отношениях между Москвой и Абхазией. В частности, столица России готова поделиться с республикой накопленным опытом в области городского управления.

Кове заявил, что традиционно теплые отношения между Москвой и Абхазией закономерно усилятся при развитии взаимодействия по перспективным направлениям.

Ранее президент республики Аслан Бжания заявил, что готов поэтапно снимать ограничения на пересечение границы с Россией. Отмечалось, что за последние пять недель там не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.