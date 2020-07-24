Столичные власти провели переговоры по поводу проведения Дней Москвы в Абхазии

14:43
Фото: ТАСС/Александр Погожев
Глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудили возможность проведения Дней Москвы в республике осенью, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сообщается, что организация мероприятий в Абхазии возможна при благоприятной эпидемиологической обстановке. Кроме того, Черемин и Кове обсудили перспективы создания межправительственной рабочей группы с целью сотрудничества.
В ходе дискуссии было отмечено важное значение реализации совместных проектов в различных сферах. Сообщается, что ведомство готово перейти на новый этап в торгово-экономических отношениях между Москвой и Абхазией. В частности, столица России готова поделиться с республикой накопленным опытом в области городского управления.
Кове заявил, что традиционно теплые отношения между Москвой и Абхазией закономерно усилятся при развитии взаимодействия по перспективным направлениям.
Ранее президент республики Аслан Бжания заявил, что готов поэтапно снимать ограничения на пересечение границы с Россией. Отмечалось, что за последние пять недель там не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом.
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