Собянин создал совет по кадровому обеспечению промышленности Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Координационный совет по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленности сформировали в столице. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Председателем нового экспертно-консультационного органа назначен заместитель градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Координационный совет был создан в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, агентством развития профессиональных сообществ и правительством Москвы.

Ожидается, что орган будет координировать подготовку высококвалифицированных кадров в промышленной сфере. В частности, в совете начнут разрабатывать соответствующие профильные стратегии и программы.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что за первое полугодие 2020 года объем инвестиций в основной капитал в столице превысил 1 триллион рублей. Этот показатель превышает данные аналогичного периода 2019 года на 8,2 процента.

