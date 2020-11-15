Страны АСЕАН оформили договор о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

14:13
Фото: ТАСС/EPA/LUONG THAI LINH
Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли.
Они выразили надежду, что это поспособствует восстановлению экономики стран объединения, которая пострадала от пандемии коронавируса. В подписании соглашения приняли участие члены соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве.
Сообщается, что в формирующуюся зону свободной торговли войдут около 2,2 миллиарда потребителей. Суммарный объем ВВП стран-участниц составляет 28 триллионов долларов (32% от мировых объемов).
В соглашении приняли участие члены АСЕАН – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Договор также подписали их торгово-экономические партнеры – Япония, Китай, Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея.
Ранее сообщалось, что экспорт Москвы в страны Восточной Азии вырос на 20% за 2020 год. Он составил 1,43 миллиарда долларов. Столичная продукция ввозится в такие страны, как Китай, Монголия, Япония, а также Северная и Южная Корея.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: