Страны АСЕАН оформили договор о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли

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Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) подписали соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

Они выразили надежду, что это поспособствует восстановлению экономики стран объединения, которая пострадала от пандемии коронавируса. В подписании соглашения приняли участие члены соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве.

Сообщается, что в формирующуюся зону свободной торговли войдут около 2,2 миллиарда потребителей. Суммарный объем ВВП стран-участниц составляет 28 триллионов долларов (32% от мировых объемов).

В соглашении приняли участие члены АСЕАН – Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Договор также подписали их торгово-экономические партнеры – Япония, Китай, Новая Зеландия, Австралия и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что экспорт Москвы в страны Восточной Азии вырос на 20% за 2020 год. Он составил 1,43 миллиарда долларов. Столичная продукция ввозится в такие страны, как Китай, Монголия, Япония, а также Северная и Южная Корея.