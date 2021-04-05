Власти Москвы и Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве

18:52
Фото: Московская городская дума
Власти Москвы и Белгородской области заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ размещен на портале мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы в лице мэра Москвы Сергея Собянина, действующего на основании устава Москвы, с одной стороны, и правительство Белгородской области в лице временно и. о. губернатора Белгородской области Гладкова Вячеслава <...>, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двухсторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, желающие создать соответствующие организационные, правовые, экономические и иные необходимые условия для укрепления межрегионального сотрудничества, стремясь обеспечить эффективное взаимодействие, обмен опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической деятельности, заключили настоящее соглашение", – говорится в документе.
Уточняется, что соглашение будет действовать со дня его подписания в течение пяти лет. Кроме того, документ будет продлен автоматически на год, если ни одна из сторон не направит другой не менее чем за полгода до истечения соответствующего периода письменного уведомления о своем решении прекратить действие договора о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года.
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