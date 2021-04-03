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Российское правительство одобрило продление соглашения между РФ и США о сотрудничестве в космосе до 31 декабря 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Как уточняется, решение предварительно проработано с американской стороной, а процедура продления завершится после обмена дипломатическими нотами.

"Соглашение, заключенное в 1992 году, продлевали уже четыре раза. Этот документ – один из основных правовых инструментов, формирующих условия для российско-американского сотрудничества в вопросах освоения космоса", – говорится в сообщении.

Ранее командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд заявил, что требуются новые нормы в регулировании деятельности в околоземном пространстве.

По его словам, имеющиеся международные договоренности в настоящее время в достаточной степени не регулируют вопросы в данной сфере. Кроме запрета на размещение оружия массового уничтожения в космосе, по его словам, сейчас "нет иных правил". Также он выразил уверенность, что администрация президента Джо Байдена в полной мере поддерживает Космические силы США.

