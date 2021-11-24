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Происшествия

11:21

Автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих в Тюмени

происшествия ДТП регионы

Фото: телеграм-канал SHOT

В Тюмени автомобиль BMW насмерть сбил двух рабочих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

ДТП произошло на Объездной дороге 23 ноября около 23:00 (21:00 по московскому времени).

"В аварии погибли двое дорожных рабочих: одному из них 61 год, возраст второго пострадавшего устанавливается, на вид ему 30–35 лет. Водитель BMW, предварительно, был пьян", – говорится в сообщении.

По некоторым данным, за рулем иномарки находился заместитель начальника следственного отдела одного из правоохранительных органов.

Ранее пешеход погиб под колесами грузовика на 3-й Парковой улице на востоке Москвы. Мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте.

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