Арестовали сбившего младенца в ТиНАО водителя "Газели"

21:19
Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"
Суд заключил под стражу мужчину, который сбил младенца в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.
"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого по уголовному делу о ДТП в ТиНАО, в результате которого погиб малолетний, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 января 2022 года", – говорится в сообщении.
Авария произошла на территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенского. Водитель "Газели" совершил наезд на маму и двух детей. Одному из мальчиков 4 года, другому – 9 месяцев.
Грудничок, находившийся в коляске, скончался на месте происшествия. У женщины и старшего сына были диагностированы незначительные травмы.
Согласно предварительной информации, мама с детьми шла по проезжей части в попутном направлении движению транспорта.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".
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