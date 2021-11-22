Арестовали сбившего младенца в ТиНАО водителя "Газели"

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Суд заключил под стражу мужчину, который сбил младенца в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении обвиняемого по уголовному делу о ДТП в ТиНАО, в результате которого погиб малолетний, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 января 2022 года", – говорится в сообщении.

Авария произошла на территории деревни Николо-Хованское поселения Сосенского. Водитель "Газели" совершил наезд на маму и двух детей. Одному из мальчиков 4 года, другому – 9 месяцев.

Грудничок, находившийся в коляске, скончался на месте происшествия. У женщины и старшего сына были диагностированы незначительные травмы.

Согласно предварительной информации, мама с детьми шла по проезжей части в попутном направлении движению транспорта.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения".

